Simon Parkin - "Ptaki i wilki".Tajna gra, która odwróciła losy II wojny światowej

Simon Parkin jest brytyjskim pisarzem i dziennikarzem. Współpracuje z takimi czasopismami jak między innymi „The New Yorker”, „The Guardian” i „The Observer”. Pisze artykuły na różne tematy, głównie związane z kulturą, grami komputerowymi i technologią, a także z dziedziny dziennikarstwa śledczego. Opublikował książkę Death by Video Game: Tales of Obsession from the Virtual Frontline. Mieszka w hrabstwie West Sussex w Anglii.