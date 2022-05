Saga, którą pokochała Italia. "Sycylijskie lwy" Stefanii Auci to idealna książka na wakacje

Gdyby wybrać najważniejszych bohaterów pierwszego tomu byliby to właśnie Vincenzo i jego matka Giuseppina. To Vincenzo sprawia, że rodzinny biznes zamienia się w wielkie imperium, Giuseppina zaś, nie bacząc na nic, trwa przy synu. Kocha go ponad życie, ale jest to miłość toksyczna, zaborcza. Giuseppina spychana niekiedy na boczny tor poprzez kulturę bezwarunkowego patriarchatu pozostaję, mimo to, niepodważalnym punktem ciężkości wokół, którego kręci się rodzina. Jej postać obrazuje jednocześnie siłę i cierpienie sycylijskich kobiet.