Rhonda Byrne, autorka światowego fenomenu „Sekret” przedstawia nowe, długo oczekiwane dzieło – „Największy sekret” - zaproszenie do odkrycia prawdziwego i trwałego szczęścia, które pomoże każdemu rozwiać lęki, niepokój i ból

Po wydaniu „Sekretu” w 2006 roku życie Rhondy Byrne odzwierciedlało jej pozytywny stan pod każdym względem - szczęścia, zdrowia, związków i finansów. Jednak pomimo obfitości radości i dobroci w życiu, coś skłoniło ją do dalszego poszukiwania prawdy - całej prawdy. To, czego ostatecznie się nauczyła, ponad 10 lat po wydaniu „Sekretu”, jest zawarte w tej książce.

„Sekret” pokazywał, jak zostać tym, kim chcesz być, robić to, czego pragniesz, i mieć to, co chcesz mieć. Nic się nie zmieniło. To uniwersalna prawda obowiązująca i dzisiaj, i wczoraj, i jutro.