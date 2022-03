Piszę bez cienia wstydu

Osoby piszące literaturę kobiecą są w pewien sposób dyskredytowane, traktowane jako druga kategoria twórców. Jest to podejście błędne i krzywdzące. Romansom często bardzo blisko do obyczajówek, kryminałów czy książek sensacyjnych. Od powieści z wymienionych gatunków różni je głównie to, że wyciągają na pierwszy plan rozbudowane wątki miłosne. Nie każdy erotyk składa się wyłącznie ze scen łóżkowych, choć takie błędne przekonanie jest rozpowszechnione wśród części czytelników. Poza tym zainteresowanie tego typu literaturą stale rośnie, co świadczy o pewnym wyzwoleniu polskich czytelniczek, które nie boją się sięgać po odważne tematy. Panowie mają filmy dla dorosłych, panie swoje guilty pleasure w postaci erotyków i wcale nie uważam, by było w tym coś złego. Seksualność jest częścią naszego życia i absolutnie nie powinniśmy się wstydzić naszych potrzeb.