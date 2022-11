Piskorski: spotkanie wokół książki Dugina w Gdańsku odbyło się

Dr hab. Jędrzej Morawiecki, znawca Rosji, autor książki "Szuga", dla WP: - Nie będę wchodził z Piskorskim w dyskusję, bo jemu tylko o to chodzi – o rozgłos. Przypomnę, że media kremlowskie cytują go jako głos wolności z Polski. Jednak on nie zasługuje na polemikę, ale na rzetelne śledztwo dziennikarskie.