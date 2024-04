Pierwszy w powojennej Polsce proces o kanibalizm. "Nigdy nie jadłem ludzkiego mięsa"

Niczego się nie spodziewał

15 października 2017 roku, słoneczna niedziela. Zapowiadał się piękny dzień w małej wiosce w województwie zachodniopomorskim. Robert M. przyjechał w piątek z pracy z Niemiec na weekend do domu. Wyszedł rano przed swój dom, by niespiesznie zapalić papierosa. Przez myśl mu nawet nie przeszło, że to będzie jego ostatni spokojny dzień w życiu. Ledwo sięgnął po zapalniczkę, a tuż za płotem, w kurzu od wznieconego piasku na drodze, zatrzymało się nagle kilka samochodów. Z każdego pojazdu wyskoczyło kilku uzbrojonych i zamaskowanych antyterrorystów, którzy zaczęli celować do niego z broni. Scena jak z filmu. Problem w tym, że to nie był żaden film.