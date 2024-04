Rozkochał, zmanipulował i okradł. Potem zabił narzeczoną z zimną krwią

Lato, sierpień 2005 roku. Edyta Wieczorek loguje się na jednym z portali randkowych. Do tej pory nie miała szczęścia w miłości, a marzy o tym, by założyć rodzinę, mieć męża i dzieci. Ma 30 lat, jest brunetką o przeciętnej sylwetce i urodzie. Pracuje jako księgowa w jednej z austriackich firm. Dobrze zarabia, ma własny samochód i kawalerkę w Ząbkach, niedaleko Warszawy. Do pełni szczęścia brakuje jej tylko "tego jedynego".