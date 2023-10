"Wampir z Bytowa" gwałcił i mordował. Zabił prawie 70 osób. Wpadł przez przypadek

Bo nie chciała się z nim ożenić

Polska po raz pierwszy usłyszała o Leszku Pękalskim na początku lat 90. XX wieku. To właśnie wtedy, dokładnie w czerwcu 1991 r. w lesie między miejscowościami Jezierze i Darżkowo (woj. pomorskie, powiat bytowski), mężczyzna zgwałcił i zamordował nastoletnią Sylwię R. Jak do tego doszło? 17-latka, która pracowała w okolicznym sklepie, zauważyła, że jeden z klientów (a był nim właśnie Leszek) boryka się z wieloma problemami, jest lekko upośledzony, może nawet bezdomny. Postanowiła pomóc Pękalskiemu i zgodziła się, by ten mógł zrobić "zakupy na zeszyt". Następnego dnia przyniosła mu jedzenie do pobliskiego lasu, w którym od czasu do czasu nocował.