Jak kamień w wodę. Najbardziej tajemnicze zaginięcia w Polsce

Dominika Paćkowska

Płock. 14 kwietnia 2017 roku. Wielki Piątek. Około godziny 8:20 Dominika Paćkowska wychodzi z domu, by udać się do kościoła św. Stanisława Kostki. Nigdy jednak tam nie dociera. Ostatni raz była widziana na moście im. Legionów Piłsudskiego. To właśnie tam zarejestrowała ją kamera miejskiego monitoringu. Niestety, urządzenie działa w systemie obrotowym, co oznacza, że jej pełny obrót trwa aż 2,5 min. Gdy oko kamery znów skierowane jest na most, 17-latki już nie rejestruje.