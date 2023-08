Postanowił zabić

Anthony, wiedziony wizją dokonania zabójstwa, w końcu dopuścił się mordu. Na początku 2002 r. policja przypadkowo odkryła (o tym, jak do tego doszło, możecie posłuchać w audiobooku "Jak człowiek staje się mordercą. Mroczne opowieści psychiatry sądowego" na Audioteka.pl) w mieszkaniu Hardy'ego ciało prostytutki. Choć wszystko wskazywało na to, że to Anthony zabił 38-letnią Sally White, nie obarczono go winą. Powód? Patolog uznał, że kobieta zmarła z powodu ataku serca. Zamiast do aresztu, morderca trafił do szpitala psychiatrycznego.