Kryptonim "Skóra": bestialsko oskórowano 23-letnią studentkę. Wszystko zmienił jeden telefon

Jeśli chcecie dowiedzieć się, co dokładnie wydarzyło się 25 lat temu, jak przebiegało śledztwo, kim był Leszek L., co ustalono w sprawie Roberta J. i dlaczego tak dużo mówiło się o pochodzącym z Rosji studencie Władimirze W., koniecznie sięgnijcie do katalogu Audioteki. To właśnie tam znajdziecie audioserial "Skóra", który jest wynikiem wnikliwego śledztwa Moniki Góry. Dziennikarka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy o to brutalne zabójstwo został oskarżony niewinny człowiek.