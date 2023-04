Zamordował i oskórował studentkę. Po 25 latach sprawa wciąż budzi kontrowersje

Po latach, gdy o tę zbrodnię został oskarżony Robert J. i pojawiły się głosy, że śledczy nie mają na niego żadnych bezpośrednich dowodów, postanowiłam przyjrzeć się sprawie. Zabrałam się do tego bez uprzedzeń, bez żadnego nastawienia. Ponieważ nie było zgody prokuratury na wgląd do akt, musiałam sama dotrzeć do wszystkich świadków i dokumentów. Teraz myślę, że to wyszło mojemu "śledztwu" na dobre. Trzeba pamiętać, że akta zawierają materiały przygotowane przez policję i prokuraturę, ale nie ma w nich na przykład materiałów operacyjnych policji. Ja natomiast mam bardzo silne podejrzenie, że one pozwoliłyby na wyjaśnienie tej sprawy. Sąd także nie ma do nich dostępu.