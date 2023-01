Tajemnicze samobójstwo Kosteckiego. Będziemy świadkami przełomu?

Mateusz Fudala, autor książki "Dawid 'Cygan' Kostecki. Uliczny fighter": Bo to była bardzo barwna postać, niejednoznaczna, a przez to niezwykle ciekawa. Był to bokser o wielkich umiejętnościach i rzadkim talencie, który mógł zdobyć w tej dyscyplinie znacznie więcej, niż osiągnął. A jednocześnie był to człowiek, który miał bardzo ciemną stronę. Ona może dziś oczywiście niezdrowo fascynować, choć w gruncie rzeczy jest jednak raczej odpychająca. I jeszcze jedno: przynajmniej do pewnego czasu Kostecki był po prostu bardzo przyjemnym człowiekiem. Był prawdziwym królem towarzystwa, głośnym i zabawnym, wszędzie go było pełno, umiał zabawiać innych. To też na pewno do niego przyciągało.