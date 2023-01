Tajemniczy tatuaż to nie wszystko. Śmierć "Cygana" wciąż budzi kontrowersje

"Przedstawiliśmy zatem dwie wersje alternatywne do tego, co wskazała prokuratura. Praca śledczego polega na eliminowaniu poszczególnych wersji. W żaden sposób nie wykluczono możliwości użycia paralizatora, natomiast dowolność chodzenia po celi powoduje, że paralizator mógł zostać z celi wyniesiony i zutylizowany. Nie wyjaśniono, skąd pochodzą zasinienia na rękach, a zatem nie wyeliminowano wersji, że mogła to spowodować osoba trzecia. Co więcej, współosadzeni wykonali rysunki pozycji, w jakiej znaleziono pokrzywdzonego, i w naszej ocenie w taki sposób nie mogło dojść do śmierci. Uduszenie przez zadzierzgnięcie pętli polega na odcięciu tętnic i żył, które są z przodu i z tyłu szyi. Z przodu wystarczający jest nacisk około 16 kilogramów, z tyłu 4 kilogramów. W sytuacji gdy mamy do czynienia z samobójstwem przez powieszenie na kaloryferze czy klamce, proces duszenia przebiega pod wpływem ciężaru własnego ciała. W sytuacji, gdy człowiek jest w pozycji półsiedzącej, to nawet jeśli sam by zadzierzgnął tę pętlę, to w momencie utraty przytomności nie byłoby tej siły nacisku, która by pętlę zaciskała. Abstrahuję od tego, że aby z taką siłą zadzierzgnąć pętlę, musiałby wykonać bardzo gwałtowny ruch i niemożliwe, żeby nie zauważyły tego inne osoby".