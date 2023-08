"Generacja mroku". Dzieci popełniają samobójstwa. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą już żyć?

- Kryzys zaczął się wiele lat temu. Łatwo jest znaleźć kozła ofiarnego. Oczywiście, pandemia, kryzys gospodarczy, konflikt zbrojny to są bardzo istotne czynniki, które wpływają na nas wszystkich. Ale często podkreślam, że sama pandemia plus te dwie kwestie, które wymieniłam, one obnażyły to, co do tej pory nie funkcjonowało. Pracuję 19 lat w zawodzie i naprawdę proszę mi uwierzyć, że gdy zaczynałam specjalizację, słyszałam o podobnych problemach. O tym, że psychiatria dziecięca jest traktowana po macoszemu, że nie ma koordynacji działań, nie ma spójności w myśleniu, że brakuje środków finansowych. A to było kilkanaście lat temu. (...) Nam brakuje profilaktyki - punktuje dr Lewandowska.