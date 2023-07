"Wampir z Warszawy" mordował i gwałcił. Na kobiety padł blady strach

"Tadeusz Ołdak przyznał się do zarzuconych mu zbrodni, ale zmienił swoje dotychczasowe zeznania. Jego wyjaśnienia co do pobudek, które skłoniły go do popełnienia przestępstw, nie zawierały już nawet tych skromnych informacji, których udzielał w śledztwie. Zaczął zasłaniać się niepamięcią oraz działaniem bez rozeznania, a w chwili mordowania stanem 'upojenia alkoholem'. [...] W związku z tego rodzaju wyjaśnieniami sąd odczytał oskarżonemu zeznania złożone przezeń w śledztwie. Oświadczył on wówczas: 'Nie pamiętam także szczegółów zeznań złożonych w śledztwie, które są zawarte w odczytanym protokole. Szczegóły te podawano mi w śledztwie, a ja je potwierdziłem. Przyznaję się do zarzuconych mi czynów, ale szczegółów nie pamiętam, prócz podanych dzisiaj. Nie wiem, dlaczego popełniałem zabójstwa i gwałty. Byłem pijany, chodziłem jak otumaniony, gdybym rozumiał, co robię, nie byłbym tego robił…'" - podaje Jarosław Molenda w książce "Wampir z Warszawy", którą w całości możecie posłuchać w Audioteka.pl.