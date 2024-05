Iwan Krastew: Polaryzacja społeczna doprowadziła do końca polityki, jaką znamy ​​

Iwan Krastew jest przewodniczącym Centrum Strategii Liberalnych w Sofii i stałym współpracownikiem Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu. Jest cenionym ekspertem w kwestiach takich jak przyszłość Europy, zmieniające się oblicze demokracji, sposób funkcjonowania mediów. Na stałe współpracuje z "Financial Times", zaś jego opinie są publikowane w "New York Times". Jest autorem m.in. takich książek jak m.in.: "Co po Europie?", "Is it tomorrow yet? Paradoxes of the Pandemic", "Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców", którą wydaje właśnie wydawnictwo Krytyki Politycznej, we współpracy z Impact.