Po jego modlitwie dzieją się "cuda". Lekarze nie mogą się nadziwić

Gdy mówiłem słowa poznania, okazały się one skierowane do niego i chwilę po ich wypowiedzeniu poczuł ogromne ciepło w ciele, chciał to jednak przeczekać, spodziewając się, że te odczucia to wynik emocji. Jednak po dwudziestu minutach czuł się jeszcze dziwniej, bo ból minął. Kiedy zdał sobie sprawę, co się właśnie stało, podszedł do przodu, aby podzielić się pewną wiadomością. Otóż przed przyjazdem na modlitwę powiedział Bogu, że jeśli uzdrowi jego kręgosłup, to decyduje się na wstąpienie do zakonu, a ten krok rozeznawał już od dość długiego czasu. Po spotkaniu wziąłem od niego dane kontaktowe i poprosiłem, aby poszedł na badania. Otrzymałem potem dokumentację potwierdzającą uzdrowienie. Wiem też, że zgodnie z zapowiedzią złożył papiery do nowicjatu.