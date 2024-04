Wywołali w USA epidemię uzależnień i śmierci. Nigdy nie okazali skruchy

Rodzina Sacklerów za sprawą swojej firmy Purdue Pharma w latach 90. wypuściła w USA lek OxyContin, na którym zbiła ogromną fortunę, choć doskonale wiedziała, że jest silnie uzależniający. Gdy firma w 2007 r. została postawiona w stan oskarżenia z powodu oszustwa marketingowego, Ameryka była w szoku. To, jak do tego doszło, że jedna rodzina mocno przyczyniła się do wybuchu epidemii opioidowej w USA, zostało fascynująco opisane w reportażu "Imperium bólu. Baronowie przemysłu farmaceutycznego".