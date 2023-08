Tracili miliony, żeby zarabiać miliardy. "Cudowny" lek przynosił śmierć

Po trupach do celu

Oksykodon to organiczny związek chemiczny zsyntetyzowany po raz pierwszy w 1916 r. W latach 90. firma Purdue Pharma wykorzystała go do produkcji "cudownego" leku przeciwbólowego znanego jako OxyContin. Koncern farmaceutyczny z ponad 100-letnią tradycją, zarządzany przez ród Sacklerów, przekonał nie tylko pacjentów, ale przede wszystkim lekarzy przepisujących lek, iż jest on silny, skuteczny i niezwykle bezpieczny. Podawany w odpowiednich dawkach pod kontrolą lekarza miał nie uzależniać, co wkrótce okazało się bezlitosnym kłamstwem. Celowym oszustwem, który Purdue Pharmie przyniósł miliardy dolarów zysku, nie bacząc na ludzkie tragedie.