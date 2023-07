Jan Brzechwa nie dla dzieci. Zaczął pisać, by poderwać przedszkolankę

"Niepozbawiona wdzięku i urody"

Nobilitacją dla młodego poety była publikacja na łamach miesięcznika "Skamander", co jednak nie równało się z pozytywnymi opiniami jego kolejnych wierszy. Dopiero po kilku latach wydał tomiki, które spotkały się z ciepłym przyjęciem i uznaniem. I choć Brzechwa dążył do tego, by zostać zapamiętanym jako autor "poważnej" poezji, to dopiero wiersze dla dzieci przyniosły mu wielki rozgłos.