"Każdy, kto tu przyjechał, będzie już inny, gdy stąd wyjedzie". Tajemnicze miejsce mocy

Ten zwyczaj zapoczątkowany w latach siedemdziesiątych ma do dziś skutkować tym, że do miejsca można się zbliżyć tylko kilka razy w roku: w momentach przesilenia. ("Normalnie" zwiedzanie jest płatne i nie może podejść do głazu bliżej, niż na 10 metrów). Pięć dekad temu na tej ziemi odbywały się swego rodzaju festiwale, ludzie zajmowali tę ziemię "niczyją". Aż w 1985 roku Margaret Thatcher wydała zakaz tych spotkań, który doprowadził do starć ludzi z policją. Dopiero na początku tego wieku doszło do porozumienia, w wyniku którego współcześni druidzi i osoby parające się czarodziejstwem mogą dwa razy do roku świętować cykl natury i kosmosu właśnie tu.