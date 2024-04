Gaia Vince: chcesz inwestować mądrze? Weź pod uwagę klimat!

Rozmowy o pogodzie niedługo przestaną być nudne - żartuje Gaia Vince dziennikarka i autorka książek, pisząca sprawach klimatu w rozmowie z Henrym Mance’em, publicystą "Financial Times" w programie "5x15 Stories" na YouTube. Gai Vince to nie cieszy, ale i nie dziwi. Od 10 lat jeździ po świecie i obserwuje skutki zmian klimatycznych oraz ich wpływ na ludzi. Swoje spostrzeżenia, poparte naukowymi danymi, opisała w wielu artykułach publikowanych na łamach brytyjskiego "The Guardian", "New Scientist", "Australian Geographic", "Science". Jest także autorką książek książek: "Adventures in Anthropocene", "Transcendence".