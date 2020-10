Nobel dla Amerykanki. ”W USA Louis Glück to żywy klasyk”

Literacka nagroda Nobla 2020 trafiła do amerykańskiej poetki Louise Glück. Glück została nagrodzona przez Akademię Szwedzką za "poetycki głos, którego surowe piękno przekształca indywidualną egzystencję w uniwersalne doświadczenie".

Dąbrowska mówi WP, ze Glück to od dawna jedna z jej ulubionych poetek:

Dąbrowska: - Ma bezpośredni, pozbawiony ozdób styl. Jej wiersze wydają się opowieściami, jakby do czytelnika mówiła. Jej wiersze wydają się lekkie, niewymuszone. To poezja konfesyjna, autobiograficzna, wiersze brzmiące potoczne, ale przemyślane w warstwie metafory i obrazu.

Dąbrowska mówi, że jej ulubiony tom to ”Ararat” z 1990 roku.

- To są wiersze biograficzne, historie rodzinne. Ona pisze dużo o stracie, o relacjach i konfliktach międzyludzkich. Zajmuje się wątkami egzystencjalnymi. Nie jest to żaden rodzaj publicystki politycznej. Pisze o relacjach rodzice – dzieci, siostry, itd. Z kolei ”Wild Iris” [dziki irys] to wiersze o kwiatach, gdzie kwiaty są upersonifikowane.