Informacja prasowa: HarperCollins

NIEROZŁĄCZKI ZNÓW W AKCJI

Taka przyjaźń to skarb! Zdecydowanie można to powiedzieć o relacji dwóch bohaterek lubianej przez dzieci serii „Nierozłączki”. W sprzedaży pojawiły się kolejne dwa tomy przygód Lilki i Pestki. Na półki w księgarniach trafiły „Nierozłączki. Lilka i Pestka ratują świat” oraz „Lilka i Pestka wydają gazetę”. Seria autorstwa Annie Barrows i Sophie Blackall to propozycja dla czytelników w wieku wczesnoszkolnym.

Nierozłączki. Lilka i Pestka ratują świat Źródło: Materiały prasowe