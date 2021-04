Liczby pełne emocji!

Rozgrywka polega na wykładaniu odpowiednich kart graczy na kartę aktualnie leżącą na środku stołu. Odbywa się to pod presją czasu, co jest źródłem ogromnej dawki emocji! Wygra osoba, która pierwsza wyłoży wszystkie swoje karty.

W przypadku rozgrywek z dziećmi gra jest świetnym przykładem nauki poprzez zabawę. Dodawanie i odejmowanie obejmuje liczby w zakresie od 1 do 10, a kilka wariantów opisanych w instrukcji pozwala dobrać poziom odpowiedni do wieku dziecka. Dostępny jest również wariant do samodzielnego ćwiczenia umiejętności dodawania i odejmowania – doskonale sprawdzi się w czasie epidemii!