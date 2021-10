"Kufer tajemnic" Anny Bichalskiej przenosi czytelnika w świat tajemnic przeszłości i niedokończonych rodzinnych spraw. Czy znamy dzieje naszych przodków tak dobrze, jak się nam wydaje? Czy może wiele tajemnic zostało pogrzebanych już na zawsze?

Miał być piękny ślub i szczęśliwe życie we dwoje, ale plany rozwiały się w kilka godzin. Lena wyjeżdża do rodzinnej miejscowości nad jeziorem, by w bezpiecznym domu babci leczyć złamane serce. Tam odkrywa, że przyjaciółka z dawnych lat, Julia, która zmarła przed rokiem, coś jej zostawiła. W szkatułce w niezapominajki czeka list i wskazówki do odkrycia tajemnic, które dotyczą Leny, Julii i paru bliskich osób. Lena postanawia wyjaśnić wszystkie sekrety i poznać prawdę - nie tylko o sobie.