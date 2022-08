Książka o odważnych polskich piosenkach

- Nie chcieliśmy ograniczać się ani do jednego gatunku, ani do czasu powstania, ani do tematyki. Dlatego na jednej scenie naszej książki czytelnik znajdzie i Brygadę Kryzys i Liroya. Na kolejnych stronach jest Breakout, Mata, Kat, Armia, 2 plus 1 i dziesiątki innych artystów - dopowiada Jakub Krzyżański.