"Kronika nieosądzonej zbrodni – 30 lat sprawy Jarosława Ziętary" to niezwykła publikacja poświęcona niezwykłej historii zabójstwa dziennikarza śledczego. Wirtualna Polska ma patronat nad jej wydaniem.

"Inspiracją były słowa Jarka Ziętary. W swoim kalendarzu na 1992 rok zapisał sobie jako cel: "muszę wytrwać". Po latach to właśnie jego kalendarze, znalezione w nich zapiski pomogły doprowadzić do przełomowego śledztwa. Pomyślałem, że chyba nic lepiej nie uzmysłowi z czym mamy do czynienia w przypadku sprawy Ziętary niż specjalny kalendarz książkowy przedstawiający wszystkie związane z nią wydarzenia z trzech dziesięcioleci" – wyjaśnia Krzysztof M. Kaźmierczak.