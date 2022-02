Historia, która mogła się wydarzyć. Czy zamach na Hitlera uchroniłby Polskę przed "wyzwoleniem" przez Rosjan?

Byli młodzi, butni i pewni siebie. Ta pewność ich zabiła. Kilka dni później ich ciała znaleziono ze snajperkami wsadzonymi w odbyt aż po lunetę. Tak Niemcy mścili się na snajperach. Wiedział, że musi być od nich mądrzejszy i sprytniejszy. Nigdy nie używał tego samego stanowiska dwa razy z rzędu. Miał kilka przygotowanych i często je zmieniał. Nie współpracował z obserwatorem, ufał tylko sobie. Miał nieprawdopodobną zdolność oceniania odległości do celu, dzięki czemu idealnie obliczał trajektorię strzału i pocisk zawsze spadał tam, gdzie powinien. Prawie nigdy nie chybiał, więc nie zdradzał swojej pozycji przy powtórnym strzale. Teraz też cierpliwie czekał, aż cel wyłoni się zza wzgórza. Mijały minuty, ale nic się nie działo. Po ścieżce przed nim hulał tylko alpejski wiatr. Poruszał drzewami tak rytmicznie, że działał na zmęczonego marszem strzelca niczym kołysanka. Gdyby nie to, że komary cięły niemiłosiernie, bałby się, że zaśnie. Trwał w bezruchu, stanowiąc niemal jedność ze swoim zdobycznym mauserem. Zdobył go we Włoszech, po bitwie zabrał go zabitemu niemieckiemu snajperowi. Wcześniej używał mosina, ale mauser Kar98 z czterokrotnymi celownikami teleskopowymi dużo bardziej mu odpowiadał. Miał mocny, twardy i ostry odrzut, ale do tego przywykł. Jego ramię z czasem nauczyło się przyjmować energię strzału. Z mausera bił rekordy odległości. Miał nadzieję, że dzięki tej broni doczeka końca wojny. Czasami myślał o mauserze jak o koledze. Teraz, gdy strzela i zabija, właściwie już nic nie czuje. Kiedy tak leżał, byli tylko on, mauser i wróg, którego musiał zlikwidować, zanim tamten zabije jego. Nagle zza pagórka wyłoniła się postać. Był to wysoki mężczyzna w wojskowych spodniach, oficerkach i grubym ciemnym golfie. Szedł ścieżką wolnym, lecz miarowym krokiem, co jakiś czas spoglądając do tyłu i rozglądając się na boki. Pieniążek poczuł wyrzut adrenaliny. To mógł być moment, na który czekali. Czy rzeczywiście tak jest, czy to tylko przypadkowy spacerowicz na porannej wycieczce? Czekał na rozwój wypadków. Mężczyzna przeszedł dobry kawałek ścieżką na wprost strzelca, kiedy jakieś siedemdziesiąt metrów za nim na wzgórzu pojawił się drugi człowiek. Był niższy, w długim płaszczu z wysoko postawionym kołnierzem i

w wojskowej czapce. Szedł lekko zgarbiony, z rękami splecionymi z tyłu, patrząc cały czas przed siebie.