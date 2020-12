Elizabeth L. Cline - Ekogarderoba: etyczny poradnik stylu

Ubiór jest jednym z najbardziej osobistych sposobów wyrażania siebie. Pierwsza książka (Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion) była przełomowym reportażem śledczym odsłaniającym skrzętnie ukrywane do niedawna grzechy tzw. fast fashion: niszczenie środowiska, wyzysk pracowników, a także odbieranie nam przyjemności obcowania z modą. Ekogarderoba podpowiada, jak możemy temu wszystkiemu zaradzić.

Ekogarderoba jest czymś więcej niż tylko poradnikiem mody. To wezwanie do czynu, apel o zainicjowanie koniecznych zmian w funkcjonowaniu jednej z najbardziej szkodliwych branż na świecie – branży mody – i zaprzęgnięcie jej do pracy na rzecz sił dobra. Dowiadujemy się, gdzie i w jaki sposób powstają nasze ubrania oraz jak dołączyć do międzynarodowego ruchu społecznego pełnych pasji modnych rewolucjonistów. Elizabeth L. Cline pokazuje nam, jak zacząć od nowa kochać, szanować i rozumieć modę – bez obciążania środowiska i sumienia, a zarazem bez szkody dla własnego wyglądu.