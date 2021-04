"Dziewczyna z Paryża" ,Jordyn Taylor

Choć głowni bohaterowie liczą sobie naście lat to historia zdecydowanie trafi do każdego czytelnika, bez względu na wiek. Jest pisana pięknym stylem, z lekkością i swobodą, nie zapominając o obrazowym przedstawieniu faktów i całej lawinie emocji, które pojawiają się stopniowo, wraz z odkrywaniem sekretu zamkniętego w fabule.

To piękna powieść, bardzo mądra oraz dojrzała. Sięgając po nią nie spodziewałam się zupełnie, że wywrze na mnie aż tak pozytywne wrażenie. A jednak czytając nie mogłam oderwać się od lektury, z prędkością światła przerzucałam kolejne strony i żal było mi zmierzać w kierunku finału, bo za nic nie chciałam zbyt szybko rozstawać się z tą pełną emocji opowieścią.

Alice i Paul to idealnie dobrani bohaterowie, wiarygodni, świadomi swoich decyzji, odważni w poszukiwaniu prawdy. Ogromnie ich polubiłam, chociaż wydaje mi się, że stanowili jedynie tło dla konkretniejszych wydarzeń, czyli odkrywania historii babci młodej bohaterki. Dlaczego kobieta opuściła Paryż podczas niemieckiej okupacji? I co powodowało nią, że nigdy nie zdradziła rodzinie prawdy o sobie? W stosunkowo lekkim stylu poruszane są ważne tematy a autorka pisze o przeszłości tak pięknie, że kilka razu miałam w oczach łzy wzruszenia. Myślę, że to przez sam fakt stopniowania akcji, powolnego wyjawiania wszystkich tajemnic, rosnącego napięcia i ogólnie siły przekazu wszystkich wydarzeń.