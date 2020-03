Andrzej Saramonowicz: Pandemia zmiecie obecną klasę polityczną w Polsce

Scenarzysta, pisarz i dramaturg Andrzej Saramonowicz w rozmowie z WP ocenia działania rządu PiS w czasie pandemii. - Kaczyński, Morawiecki i Duda usiedli do pokera ze śmiercią. A 2 miliardy złotych, które już w czasie trwania pandemii PiS wydał na telewizyjną propagandę, nie wystarczą do utrzymania ludzi w matriksie.

Andrzej Saramonowicz to autor scenariuszy oraz reżyser takich filmów, jak ”Testosteron”, ”Lejdis” i ”Jak pozbyć się cellulitu”. Jest autorem powieści ”Pokraj” i ”Chłopcy” oraz reżyserem spektaklu ”Policja. Noc zatracenia”. Od czasu dojścia PiS do władzy w 2015 roku jest także krytykiem tej ekipy, czemu daje wyraz na FB , gdzie ma 24 tysiące obserwujących.

Sebastian Łupak: Napisał Pan na swoim profilu na Facebooku, że organizując wybory 10 maja PiS ”nasikał także na swoich wyborców”. Dlaczego?

Andrzej Saramonowicz: Jeśli za najważniejszy priorytet czasów pandemii uznać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, to funkcjonariusze rządzącej partii – prąc za wszelką cenę do majowych wyborów – całkowicie go lekceważą. Po zdobyciu władzy w 2015 roku ludzie PiS-u wielokrotnie już pokazywali, że po pierwsze traktują polskie państwo jak łupy do zagarnięcia dla siebie i swoich zwolenników, a po drugie - ci, którzy są im politycznie czy cywilizacyjnie przeciwni, znaczą dla nich mniej niż zero.

Od pięciu lat pisowska nomenklatura – zapewne z powodu swojej duchowej i moralnej ułomności - chce widzieć przeciwników w poniżeniu, i myślę tu nie tylko o politykach, ale przede wszystkim o zwykłych obywatelach, którzy ośmielają się ich nie popierać. Teraz jednak, kiedy na świecie szaleje zaraza i odpowiedzialne rządy za wszelką cenę starają się chronić obywateli swoich państw, Jarosław Kaczyński i jego zausznicy posuwają się w pragnieniu utrzymania władzy znacznie dalej: dla politycznego sukcesu, zapewniającego im osobiste splendory i korzyści, gotowi są narazić na szwank także życie i zdrowie własnych popleczników. Wirus przecież nie wybiera i będzie w czasie majowej elekcji ciął sprawiedliwie, nie bacząc na to, czy ktoś uważa Kaczyńskiego, Morawieckiego, Dudę czy Szumowskiego za mędrców, czy wprost przeciwnie.

Na Facebooku w ostrych słowach napisał pan, że ”Kaczyński, Morawiecki i Duda usiedli do pokera ze śmiercią”. Co pan ma na myśli?

Napisałem to w wyraźnym kontekście: że łatwo było im do tej pory ogrywać nieudolnych polityków z opozycji, teraz jednak za przeciwnika mają ukrytą za koronawirusem śmierć. I że w tej grze - do której zostali zaproszeni przez naturę - nie da się już blefować, mając słabe karty. A że mają słabe, bo przez ostatnie pięć lat zajmowali się populistycznym pustosłowiem, trwoniąc zasoby państwowego skarbca na kupowanie politycznego poparcia, już chyba nikt nie ma wątpliwości.

Życzę Polsce i Polakom jak najlepiej i chciałbym, żeby jakimś cudem konsekwencje pandemii były u nas jak najlżejsze, ale jako realista spodziewam się jeszcze wielu tragicznych okoliczności, w których ujawni się koszmarna nieudolność rządzących oraz ich moralne niedobory. Wydaje mi się, że za kilka-kilkanaście miesięcy scena polityczna w Polsce będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. I że polska klasa polityczna w jej obecnym kształcie zostanie zmieciona w latach 2020-21 przez wirus, który objawił się jesienią 2019 gdzieś w dalekich Chinach. Lecz jak to będzie wyglądało potem – czyli po tym głębokim i dramatycznym społeczno-politycznym krachu, który u nas nastąpi w ciągu roku-półtora - nie mam zielonego pojęcia.

A co z wyborami 10 maja?

Trwanie w decyzji o przeprowadzeniu wyborów 10 maja urąga normom cywilizowanych systemów demokratycznych. Jeszcze jest czas, by się wycofać. I myślę, że Kaczyński w końcu każe swoim wasalom wybory odwołać, tylko teraz gorączkowo szuka propagandowej trampoliny, na której będzie próbował swój dotychczasowy ośli upór zamienić w tygrysi skok srogiego, lecz sprawiedliwego batiuszki-cara.

Nie mogę też wykluczyć, że prezes PiS-u prowadzi jedną ze swoich cynicznych gier politycznych i zwleka z decyzją o wprowadzeniu stanu wyjątkowego do początku maja, bo 30 kwietnia kończy się sześcioletnia kadencja prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf. Gdyby zrobiono to wcześniej, sędzia Gersdorf utrzymałaby stanowisko do końca stanu wyjątkowego, a tego Kaczyński chce uniknąć. W normalnym państwie takie powody w ogóle nie byłyby brane pod uwagę.

Myśli pan, że Kaczyński zmieni zdanie?

Jeśli Kaczyński się nie wycofa i zmusi Polskę do wyborów prezydenckich (czyli pokaże, że jest z nim znacznie gorzej niż sądzimy, bo całkowicie stracił możliwość sensownego oglądu świata), to te wybory całkowicie pogrążą jego i jego partię. Bo to się nałoży terminowo na matury i egzaminy szkolne, a obie te okoliczności dotyczące milionów wyborców i setek tysięcy uczniów dzieją się przecież w tych samych budynkach!

Wszystko to jest tak chore u podstaw, że PiS straci potężnie w oczach wielu swoich dotychczasowych zwolenników, przerażonych bezdusznością władzy, która dla osobistego zysku traktuje bezpieczeństwo własnego elektoratu jako techniczny koszt. No i, rzecz jasna, straci w oczach świata, którego Polska może w czasie powszechnego kryzysu jakoś nadmiernie nie interesować, ale z całą pewnością putinizacja naszych standardów politycznych zostanie odnotowana przez Unię Europejską, USA, Rosję, Chiny, Izrael, ONZ i wielu innych.

Pisze Pan na swoim profilu na FB: „PiS-u władzy już nie ma, ta pandemia go zmiotła”. Co ma Pan na myśli? Przecież PiS dalej rządzi…

Jestem fatalistą i uważam, że skutki pandemii będą potężne i długotrwałe. 2 miliardy złotych, które już w czasie trwania pandemii PiS wydał na telewizyjną propagandę, nie wystarczą do utrzymania ludzi w matriksie, bo już za chwilę ściema TVP Jacka Kurskiego będzie miała konkurencję w dziesiątkach tysięcy osobistych doświadczeń Polaków, którzy na własne oczy ujrzą wokół siebie śmierć i cierpienie. Także śmierć i cierpienie tych, których kochają. I wszyscy zobaczą, że ta rzekomo mocarna Polska, o której rządowa propaganda opowiada bez cienia wstydu, jest wyłącznie fatamorganą, a rzeczywistość trzyma się na sznurek, w dodatku zaciskający się na szyi zwykłego człowieka, umęczonego strachem.

Problem z PiS-em jest też w moim oglądzie taki, że kłamstwo (o zamachu smoleńskim, o Polsce w ruinie, o rzekomych układach, których istnienia od pięciu lat nie potrafią udowodnić itp. itd.) jest jego fundamentem założycielskim. To właśnie dlatego nawet teraz - w dobie pandemii, kiedy nie trzeba i nie wolno wręcz kłamać! - oni to ciągle robią. Po prostu nie potrafią inaczej.

Ale Szumowski i Morawiecki w oczach ludzi robią obecnie dobrą robotę.

Nie przeczę, że minister Szumowski czy premier Morawiecki dziś niewiele śpią i ciężko pracują, próbując zatkać dziury w narodowej łajbie, przez którą wlewa się rozszalałe morze. Ale wcześniej, kiedy fala była jeszcze łagodna, nic sobie z jakości naszej łodzi nie robili. Oszukiwali nas, że dbają o Polskę, pozwalając korozji pracować albo wręcz się do niej przyczyniając. Przez pięć lat PiS mógł poprawić kondycję naszej służby zdrowia. Nie tylko tego nie zrobił, ale ją jeszcze pogorszył. W moim oglądzie dziś ponosimy skutki także i tego, że minister Łukasz Szumowski wolał jeszcze w maju 2018 roku zawierzać polską służbę zdrowia Matce Boskiej niż wiedzy medycznej, właściwej organizacji i odpowiednim finansom.

Porównując codziennie dane o pandemii ze świata i z kraju, nabieram przekonania, że w kwestii prawdziwego obrazu zarazy u nas – łącznie z informacjami podstawowymi, czyli liczbą chorych i zmarłych! - władza nie mówi prawdy Polakom. Jeśli to się kiedyś potwierdzi, to uważam, że ów zawstydzający melanż oportunizmu, braku wyobraźni, cynizmu i tchórzostwa, który musi się finalnie skończyć potężną polityczną kompromitacją, ale przede wszystkim ogólnonarodową tragedią, należy w przyszłości rzetelnie opisać, rozliczyć, a przede wszystkim ukarać winnych.

Boi się pan, że Ryszard Terlecki wykona zapowiedziane przez siebie wstawienie komisarzy do nieposłusznych miast, które nie chcą organizować wyborów?

Ostatnimi, którzy wprowadzali w Polsce komisarzy w walce o swoje, byli Jaruzelski z Kiszczakiem w stanie wojennym. To kolejne z wielu podobieństw, które łączą niegdysiejszą dyktaturę komunistyczną z tym, co dziś chodzi po głowie wielu pisowskim aparatczykom.

Jak ocenia pan rolę prezydenta Andrzeja Dudy w tym co się dzieje w ostatnich tygodniach?

Tak samo, jak oceniałem ją przed pandemią koronawirusa. Andrzej Duda nigdy nie był podmiotem polskiej polityki. Od początku kampanii z przełomu lat 2014/15 do dziś jest używany przez swojego politycznego animatora niczym teatralna pacynka. Kilkanaście dni temu Jarosław Kaczyński uznał, że warto po raz kolejny użyć Andrzeja Dudę, by podtrzymać polityczną hossę jego partii. Jutro i pojutrze możemy usłyszeć, że prezes PiS-u przesuwa wybory na jesień i dobrze wiemy, że Andrzej Duda nic z tym nie zrobi. Nie zrobi też nic, jeśli Kaczyński uzna, że na jesieni czy wiosnę 2021 lepiej mu się sprawdzi kto inny, np. minister Szumowski. Przecież w sułtańskich porządkach prezesa PiS jest bez różnicy, kto będzie odgrywał polskiego prezydenta, dopóki to on rozdaje karty.