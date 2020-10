294 000 książek trafi do szpitali i placówek pomocowych

Ponad 294 000 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych – takie zbiory trafiły w tym roku pod skrzydła Fundacji Zaczytani.org, która zajmuje się promowaniem zaangażowanego czytelnictwa, edukacją społeczną i zwiększaniem dostępu do literatury. Wielka Zbiórka Książek to coroczne czytelnicze pospolite ruszenie – przez miesiąc w całej Polsce można oddawać przeczytane przez siebie książki w kilkuset punktach zbiórki. Jak mówią sami organizatorzy – gdyby wszystkie zebrane książki ułożyć jedna na drugiej, to powstałaby z nich wieża o wysokości prawie 9 kilometrów!