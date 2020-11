Szczęśliwy pies to pies z pełnym brzuchem!

Godzina posiłku jest ulubioną porą dnia Bodgera. Ja przygotowuję jedzenie, a jemu ślina kapie z pyska na kuchenne linoleum. Wreszcie dostaje swoją miskę i zaczyna jeść, ale po chwili ogląda się na mnie i czuję, jak gdyby w ten sposób mówił mi „dziękuję”. Gdy zbliża się pora mojego obiadu, on zawsze z nadzieją czeka, że coś dostanie. Gdy mój mąż podjada między posiłkami, pies czeka z jeszcze większą nadzieją. A gdy karmię koty… hm, no cóż, musiałam nauczyć Bodgera, że ma nie podchodzić, bo wcześniej siedział tuż przy nich, licząc na to, że coś zostawią. Koty są drapieżnikami, dlatego ich dieta musi się składać głównie z mięsa. Nic dziwnego, że Bodger lubi ich karmę! Ja rzadko jadam mięso, ale moje jedzenie również mu smakuje. Kawałek surowej marchewki lub odcięta końcówka cukinii są nagrodą, którą trzeba zabrać do kąta i tam w spokoju ją skubać.