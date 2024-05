TataTeżCzyta 2024. Zbliża się kolejna edycja kampanii

Tato, Wujku, Bracie, Dziadku – pamiętajcie o tym!

- To dla mnie niezwykła radość, że po raz kolejny możemy jako firma być partnerem akcji Fundacji Powszechnego Czytania. Zaangażowanie w istotne społecznie projekty jest wpisane w DNA LoveBrands Group. Zajmując się zawodowo doradztwem komunikacyjnym doskonale wiemy, jak ważne jest czytanie. Słowa mają wielką moc, którą warto wykorzystywać w szczytnym celu, dlatego jak co roku, użyjemy ich do tego by jeszcze więcej osób usłyszało o tej niezwykłej akcji – mówi prezes LoveBrands Group, Dorota Bieniek.