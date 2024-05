Wartościowe prezenty komunijne nie muszą być drogie

Koperta czy prezent? Co wybrać na komunię?

Medaliki i krzyżyki to tradycyjne upominki o wartości duchowej. Z kolei zegarek lub rower to praktyczne prezenty, które przydadzą się dziecku na co dzień i na lata. Równie popularnym wyborem na prezent komunijny jest koperta z pieniędzmi, jednak ustalenie odpowiedniej kwoty sprawia wielu z nas problem. W każdym z wymienionych przypadków istotne jest dostosowanie wartości prezentu do własnych możliwości finansowych. Wówczas warto rozważyć zakup interesującej i pouczającej książki, do której można wpisać osobistą dedykację.