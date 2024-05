Hanna Wróblewska przejęła tekę ministra kultury po Sienkiewiczu. "Nie jest polityczką, nie jest 'mafijna'"

- Nominacja Hanny Wróblewskiej na ministrę kultury to wspaniały wybór - powiedziała Wirtualnej Polsce. - To nie tylko jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie sztuki, wybitna kuratorka, popierana przez całe środowisko, ale też – co dla mnie niezwykle istotne – doświadczona menedżerka kultury, zarządzająca zespołami, znająca prawo, mocno stąpająca po ziemi, doskonale znająca bolączki branży z perspektywy dyrektorki instytucji. Cieszę się też, że ministra Sienkiewicza zastąpiła kobieta. Mam głęboką nadzieję, że umocowanie Hanny Wróblewskiej po stronie kultury, nie polityki, nie spowoduje, że będzie to egzotyczny resort dla pasjonatów kulturalnej bańki i że Hanna Wróblewska uzyska silną pozycję i będzie w Radzie Ministrów słyszalna. Życzyłabym nam, żeby kultura oraz dyplomacja publiczna stały się dzięki niej znowu ważne lub chociaż widoczne dla rządzących.