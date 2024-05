Chcesz być bardziej produktywny? Wyrzuć komórkę i zacznij oddawać się nudzie!

Zarządzanie czasem to temat przestudiowany do znudzenia. Ale cóż z tego, że potrafimy świetnie zarządzać czasem - robić listy zadań i planować czas ich wykonania, gdy jesteśmy rozproszeni i nie możemy skupić naszych umysłów na tym, co chcemy osiągnąć. Dlaczego tak się dzieje? To nie do końca nasza wina. Nadrzędna teza najsłynniejszej książki Baileya pt. "Hyperfocus", jest taka, że nowe technologie są naprawdę skuteczne w odciąganiu naszej uwagi od ważnych zadań po to, abyśmy spędzali czas na aplikacjach, w mediach społecznościowych albo na stronach internetowych. Cóż, nasza uwaga jest w cenie. W efekcie nasze mózgi są przestymulowane, przemęczone, mniej produktywne i mniej kreatywne.