Matka smoków podbija świat. Miliony pokochały jej "Empireum"

Witajcie w brutalnym świecie elitarnej wojskowej uczelni dla jeźdźców smoków. Poznajcie dwudziestoletnią Violet Sorrengail, która miała trafić do Kwadrantu Skrybów i wieść spokojne życie pośród książek i historii. Za sprawą głównodowodzącej (a prywatnie jej matki) Violet musi jednak dołączyć do grona setek kandydatów pragnących zostać jeźdźcami smoków. Ta dziewczyna nijak jednak nie pasuje na przedstawicielkę elity królestwa Navarry. Wiedzą o tym jej "koledzy", dla których niska i krucha Violet jest łatwym celem do wyeliminowania. Tutaj nie ma miękkiej gry - smoków chętnych do związania się z jeźdźcami jest dużo mniej niż kadetów. Większość chce więc zabić Violet lub życzy jej śmierci ze względu na to, kim jest jej matka.