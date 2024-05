Najpopularniejszy w Polsce. Nowy przebój mrozi krew w żyłach

W posłowiu najnowszej książki Mróz napisał: "Będąc na finiszu pisania ‘Langera’ wiedziałem dwie rzeczy: po pierwsze, nie chcę pisać kontynuacji. Po drugie, muszę to zrobić. Niechęć wynika z tego, że byłem przeładowany okrucieństwem, przemocą i ogólnie rzecz biorąc z researchem związanym z seryjnymi mordercami i tym, co tkwi w ich psychice. Przymus zaś z tego, że nie chciałem…". Czego autor nie chciał, nie zdradzimy, bo dla czytelników i słuchaczy mógłby to być tzw. spoiler.