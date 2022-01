Mroczne sekrety Olimpu - recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

Zbliżenia, szparowanie, splashe, daleko posunięte eksperymenty z perspektywą i kadrowaniem, a nawet zmiany koloru stron… Dearmas wznosi język medium na wyższy poziom, fundując czytelnikowi estetyczne przeżycia z najwyższej półki, przy okazji zmuszając go do permanentnej interakcji ze swoją sztuką. Szczerze? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz czytając komiks, tak często przekręcałem go w dłoniach, oddalałem czy przybliżałem, aby zrozumieć sens kompozycji i wyłapać wszystkie niuanse potrzebne do czerpania pełni satysfakcji z lektury.