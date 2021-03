Raport Brodecka – recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

W ten schemat nie do końca wpisuje się Manu Larcenet, który dał nam się poznać za sprawą ciepło przyjętej "Codziennej walki" (Wydawnictwo Komiksowe, 2017). Jeśli ją pamiętacie, czeka was niemały szok, bowiem autor dokonuje "Raportem Brodecka" spektakularnej wolty – zarówno na poziomie literackim, jak i formalnym.

Komiks - renesans gatunku

Historia zaczyna się z wysokiego C. W naznaczonej przez wojnę prowincjonalnej mieścinie dochodzi do morderstwa. Ofiarą mieszkańców pada tajemniczy przyjezdny, dotąd podziwiany i podejmowany z najwyższymi honorami. Czym zawinił? Jakie wydarzenia poprzedziły tragedię? Najważniejsze fakty mają znaleźć się w raporcie, którego sporządzenie mordercy zlecają tytułowemu Brodeckowi, mieszkającemu na odludziu ocaleńcowi z obozu zagłady.

"Raport Brodecka" to dojmująco ponura rozprawa o istocie człowieczeństwa, sumieniu, ciężarze pamięci, stosunku do "innego", a w końcu o koszmarze wojny, w którym mimo upływu czasu wciąż tkwią jej ofiary. Uniwersalną wymowę podkreśla usytuowanie akcji w bliżej nieokreślonym miejscu i czasie oraz wymyślony na potrzeby tekstu dialekt, jakim posługują się bohaterowie.

Narracyjnie i formalnie mamy tu do czynienia z absolutnym mistrzostwem świata. Larcenet oszczędnie dysponuje słowem, a jego sposób opowiadania obrazem momentami zrównuje się z tym, do czego przyzwyczaiło nas kino. Choć w toku lektury dość łatwo można się domyśleć, jakie sekrety skrywa hermetyczna społeczność, to w żadnym stopniu nie umniejsza to wydźwiękowi całości. "Raport Brodecka" od pierwszej do ostatniej strony czyta się z zapartym tchem, napięcie stale rośnie podsycane wciąż przez środki stylistyczne charakterystyczne dla literatury grozy.