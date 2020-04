"Żywa stal"- recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

Kim jest Hark? To wywrotowiec ośmieszający Arcypana, tyrana jednego z miast-państw w bliżej nieokreślonym miejscu i czasie. Za swą bezczelność w końcu trafia do lochu i zostaje poddany nieludzkiemu eksperymentowi. W efekcie Hark staje się żywą bronią o nadludzkich mocach. A jesteśmy zaledwie na 15 str. blisko 300-stronicowej cegły.

Świat "Żywej stali" to miejsce trawione wieczną wojną i cierpieniem. Odpychające i zamieszkane przez menażerię okaleczonych istot, zwyrodnialców i sadystów rodem z teksów punkowej Siekiery. Wykrzyczanych z taką wściekłością przez Budzyńskiego na kultowym materiale z 1984 r.

Pod względem edytorskim dostajemy najlepszą Mandiocą, jaka do tej pory opuściła drukarnię. "Żywa stal" to pod każdym względem przepięknie wydana cegła. Twarda, satynowana oprawa, lakier UV, papier 120 g, szycie i duży format. Do tego nadające ważny kontekst słowo wstępne redaktora Diego Accorsiego. Piękna robota i rzecz warta swojej ceny. Dodajmy, że patrząc na jakość wydania, niezbyt wygórowanej.