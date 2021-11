Życie i czasy Charliego Chana Hock Chye - recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

Zacznę od końca. To właśnie o takich rzeczach, jak "Życie i czasy Charliego Chana Hock Chye" mówi się, że warte są swoich pieniędzy. Patrząc pod kątem edycji, to bez wątpienia ścisła czołówka roku, a już na pewno najlepiej wydany komiks w dorobku Mandioki, która przecież przyzwyczaiła nas do wysokiej jakości publikacji. Wydawnictwo włożyło wiele wysiłku, aby każdy aspekt albumu cieszył oko, a przyjemność płynąca z lektury była jak największa.