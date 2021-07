Shankar, tom 1 - recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

Po małym skoku w bok, jakimi były świetnie przyjęte "Raport Brodecka" i "Zakazany port", Mandioca wróciła do Ameryki Południowej. "Shankar" to komiks autorstwa Eduardo Mazzitelliego i Enrique Alcateny. Ten legendarny duet dał się poznać polskiemu czytelnikowi za sprawą "Żywej stali" (Mandioca, kwiecień 2020 r.). To wyśmienity album, acz blednie przy tym, co Argentyńczycy nawywijali w "Shankarze".