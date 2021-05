Zakazany port - recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

Dochodzi tu też do rzadko spotykanej na taką skalę symbiozy treści i formy. Wynika to pewnie z faktu, że Teresa Radice i Stefano Turconi są małżeństwem, a "Zakazany port" nie jest ich pierwszym wspólnym projektem. Całość od początku do końca zostawała stworzona w czerni i bieli jedynie za pomocą delikatnych pociągnięć ołówka. Czarująca i delikatna kreska Włocha wydaje się być stworzona do tego typu tematyki, kadry są pięknie skomponowane, a cartoonowy styl przywodzi na myśl Disneya, z którym zresztą para przez lata współpracowała. Myślę, że skojarzenia z "Trzema cieniami" Cyrila Pedrosy będą też w pełni uzasadnione.