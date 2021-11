Pawełek Pinokio - recenzja komiksu wydawnictwa Mandioca

A Varela na niespełna 100 stronach radośnie sięga raz za razem do przepastnego rezerwuaru kultury wysokiej i tej niskiej. Cytuje wielkie teksty, stylizuje swoje charakterystyczne rysunki (poniżej macie małą próbkę) na Boscha, antyk czy Mignolę, przetykając to wszystko cudownymi inwektywami ("Pańska matka była menedżerką w fabryce protez prącia" - mówi Cerber do Dantego).