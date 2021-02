Świnia w welonie zakonnicy, nagusy, mutanty i piekielne jajo. Jakie tajemnice kryje tryptyk Hieronima Boscha?

Świnia w welonie zakonnicy, która obściskuje się z nagim mężczyzną to tylko jeden z wielu dziwacznych i budzących niepokój elementów "Ogrodu rozkoszy ziemskich" Hieronima Boscha. Badacze do dziś głowią się nad tym, skąd u malarza wzięła się tak nieograniczona wyobraźnia. My za to możemy, niczym przez lupę, zerknąć na niezwykłości tryptyku niderlandzkiego mistrza.

Tryptyk w całej okazałości