Alvar Mayor. Tom 1. Legendarne miasta – recenzja komiksu wyd. Mandioca

Jeśli chodzi o samo wydanie, to jak zwykle w przypadku Mandioki jest bez pudła. Formatem "Alvar Mayor" pasuje do wydanych już wcześniej innych południowoamerykańskich klasyków, tj. "Żywej stali" i "Shankara". Do tego porządny, gruby offset, szycie, twarda oprawa i co ważne wstęp naświetlający genezę i specyfikę serii. Warto też wspomnieć, że w przypadku tego albumu znany już w Polsce Trillo (m.in. "Wielki kant" czy "Spaghetti Bros") został po raz pierwszy przetłumaczony z hiszpańskiego.